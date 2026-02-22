HABER

Konya Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Konya hava durumu nasıl?

22 Şubat 2026 Pazar günü Konya'da değişken hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 11 derece arasında değişecek. Muhtemel sağanaklar için şemsiye almanız faydalı olacaktır. 23 Şubat Pazartesi'de bulutlar arasında güneş görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 19 derece arasında seyredecek. 24 ve 25 Şubat'ta da hava koşulları niha değişken olacak.

Simay Özmen

22 Şubat 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar 0 ile 11 derece arasında değişecek. Muhtemel sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

23 Şubat Pazartesi günü, bulutlar arasında güneşin ara ara çıkması bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 19 derece arasında olacak. 24 Şubat Salı günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar o gün 0 ile 11 derece arasında seyredecek.

25 Şubat Çarşamba günü ise yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 6 ile 19 derece arasında değişecek. Değişken hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farklarını artırabilir. Kat kat giyinmek ve hava durumunu kontrol etmek önerilir. Olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmalısınız.

Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmesi önemlidir. Sürüş esnasında hızın azaltılması gerekmektedir. Konya'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. Hava koşullarını göz önünde bulundurup gerekli önlemleri almalısınız. Böylece konforlu ve güvenli bir hafta geçirebilirsiniz.

hava durumu Konya
