Konya Hava Durumu! 23 Aralık Salı Konya hava durumu nasıl?

Konya'da bugün hava soğuk ve yağışlı. Sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişirken, yer yer sağanaklar bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek ve hızı 3 ile 9 kilometre olacak. Nem oranı ise %80 ile %90 seviyelerinde. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giymek önemli. Dışarıda dikkatli olmak ve araç kullanırken hızı azaltmak öneriliyor.

Doğukan Akbayır

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı. Konya'da hava soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu, günün büyük kısmında hafif yağışlar olacağı anlamına geliyor. Rüzgarın hızı 3 ile 9 kilometre arasında. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Nem oranı %80 ile %90 seviyelerinde. Gün doğumu saati 08:02. Gün batımı saati ise 17:38.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Aralık Çarşamba'da sıcaklık 2 ile 12 derece arasında olacak. Muhtemel sağanaklar bekleniyor. 25 Aralık Perşembe günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 3 ile 10 derece arasında değişecek. 26 Aralık Cuma'da hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 0 ile 9 derece arasında seyredecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında kalın giysiler giymeniz önemli. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmeniz faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde yolda kayma riski var. Dışarıdayken dikkatli olmalısınız. Araç kullanırken hızınızı azaltmalısınız. Evdeyseniz pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edin. Bu, ısınma maliyetlerini düşürür. Ayrıca enerji tasarrufu sağlar.

hava durumu Konya
