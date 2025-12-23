Konya Hava Durumu! 23 Aralık Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı. Konya'da hava soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu, günün büyük kısmında hafif yağışlar olacağı anlamına geliyor. Rüzgarın hızı 3 ile 9 kilometre arasında. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Nem oranı %80 ile %90 seviyelerinde. Gün doğumu saati 08:02. Gün batımı saati ise 17:38.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Aralık Çarşamba'da sıcaklık 2 ile 12 derece arasında olacak. Muhtemel sağanaklar bekleniyor. 25 Aralık Perşembe günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 3 ile 10 derece arasında değişecek. 26 Aralık Cuma'da hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 0 ile 9 derece arasında seyredecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında kalın giysiler giymeniz önemli. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmeniz faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde yolda kayma riski var. Dışarıdayken dikkatli olmalısınız. Araç kullanırken hızınızı azaltmalısınız. Evdeyseniz pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edin. Bu, ısınma maliyetlerini düşürür. Ayrıca enerji tasarrufu sağlar.