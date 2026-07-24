Konya Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Temmuz 2026 Cuma günü, Konya'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 30 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 17 ile 18 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif. Hızı saatte 2 ile 3 kilometre olması bekleniyor. Bu koşullar, Konya'daki hava durumunu açıklıyor. Güneşli ve ılıman bir hava var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Temmuz Cumartesi, hava sıcaklıklarının 24 ile 25 derece arasında olması tahmin ediliyor. Hafif yağışlı koşulların hakim olması bekleniyor. 26 Temmuz Pazar günü, sıcaklıklar 23 ile 24 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 27 Temmuz Pazartesi ise sıcaklıkların 27 ile 28 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. Güneşli bir hava bekleniyor. Bu bilgiler, Konya'daki hava durumu hakkında genel bir fikir veriyor.

Bu dönemde, 25 Temmuz Cumartesi hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur. Hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 30 dereceye ulaşacak. Bol su içmeye özen göstermelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Rüzgarın hafif olacağı günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar bulunuyor. Bu önlemler, Konya'da hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.