Konya Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Aralık 2025 Perşembe, Konya'da hava durumu genel olarak bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 - 12 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklığın 1 - 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı yüksek olur, bu da havanın soğuk hissettirmesine neden olabilir.

26 Aralık Cuma günü, Konya'da hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklık 7 - 8 derece civarında olacak. Gece sıcaklığın 4 - 5 derece arasında olması tahmin ediliyor. 27 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklık 6 - 7 dereceye düşecek. Gece sıcaklık -6 ile -4 derece arasında olacağı öngörülüyor. 28 Aralık Pazar günü ise gündüz sıcaklığının 4 - 5 derece olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık -4 ile -2 derece aralığında olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de ısınmaya yardımcı olur. Rüzgar hafif esse de soğuk hissiyatı artabilir. Rüzgar geçirmeyen giysilerin tercih edilmesi önemlidir. Nem yüksek olması vücut ısısını etkileyebilir. Bu nedenle uygun giysiler seçmek gerek.

27 Aralık Cumartesi günü, gece sıcaklıkları -6 ile -4 derece arasında bekleniyor. Bu durum donma riskini artırabilir. Su boruları ve dış mekan eşyalarının korunması gerekmektedir. Araçların motorlarının donmaması için antifriz seviyeleri kontrol edilmelidir. Lastiklerin hava basınçları uygun seviyede tutulmalıdır.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. Kalın giysiler giymek ve rüzgar geçirmeyen kıyafetler seçmek önemli. Nem oranını göz önünde bulundurmak da faydalı olacaktır. Özellikle 27 Aralık Cumartesi günü, gece saatlerinde düşük sıcaklıklar nedeniyle donma riskine karşı önlemler almak gerekecek.