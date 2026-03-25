Konya Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

25 Mart 2026 Çarşamba günü Konya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 3 derece civarında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. Perşembe günü bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 0 derece civarında seyredecek. Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 3 derece civarında olacak. Cumartesi günü hafif yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 2 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınıza bir şemsiye almak da önemlidir. Planlarınızı hava koşullarına göre esnek tutmakta fayda var. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak iyi bir stratejidir.