Konya Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Konya'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı 20 - 23 derece arasında olması tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli geçecek. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık 21 - 25 derece civarında olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 25 - 29 derece arasında olabilir. 28 Temmuz Salı günü 29 - 32 dereceye yükselebilir.

Sıcaklık artışıyla birlikte, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Aynı zamanda bol su içmeyi de unutmamalısınız. Açık hava etkinliklerinizi sabah veya akşam saatlerine kaydırarak daha serin zamanlarda vakit geçirebilirsiniz.

Konya'da önümüzdeki günler genellikle güneşli ve sıcak olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, dışarıda vakit geçirmenizi kolaylaştırır. Sağlığınız açısından bu önlemler faydalı olacaktır.