Konya Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Aralık 2025 Cumartesi, Konya'da hava soğuk ve bulutlu. Sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde sisli bir hava bekleniyor. Bu durum görüş mesafesini olumsuz etkileyebilir. Öğle saatlerinde hava biraz daha açacak. Sıcaklık 4 dereceye kadar ısınacak. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşecek. Sıcaklık 2 dereceye gerileyecek. Rüzgar hızı 7 kilometre/saat civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Nem oranı %89 ile %87 arasında değişecek. Genellikle hava soğuk ve bulutlu olacak.

28 Aralık Pazar günü, hava biraz daha soğuyacak. Sıcaklıklar -4 ile 3 derece arasında değişecek. 29 Aralık Pazartesi günü, hava daha da soğuyacak. Sıcaklıklar -3 ile 2 derece arasında seyredecek. 30 Aralık Salı günü, hava biraz daha ısınacak. Sıcaklıklar -3 ile 7 derece arasında olacak. Bu dönemde hava genellikle soğuk ve bulutlu kalacak.

Soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sisli hava nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Sürücüler ve yayalar, trafikte dikkatli olmalıdır. Gerekli önlemleri almak önemlidir. Soğuk hava nedeniyle hipotermi riski bulunuyor. Uygun giyinmek ve vücut ısısını korumak gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinerek sağlığınızı koruyabilirsiniz.