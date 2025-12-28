Konya Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü, Konya'da hava durumu soğuk. Güneşli bir gün geçirilmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 3 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 1 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 1 dereceye düşebilir. Rüzgar hafif esiyor. Kuzey yönünden saatte 10 km civarında olması tahmin ediliyor. Nem oranı %66 civarında olacak. Gün doğumu saati 08:05. Gün batımı saati 17:37 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 29 Aralık Pazartesi günü gündüz hava sıcaklığı 1 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -5 dereceye düşebilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 15 km civarında esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %83. Gündüz %64, akşam %75 ve gece saatlerinde %77 civarında olacak.

31 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklıkları gündüz 5 derece civarında. Gece saatlerinde ise 1 derece olması öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 km civarında esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %85. Gündüz %75, akşam %88 ve gece saatlerinde %94 civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Zaman zaman yağışlı günler yaşanabilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek faydalı olabilir. Soğuk algınlığı ve sağlık sorunlarının önüne geçmek için bu önlemler alınmalıdır. Ayrıca hava koşullarına bağlı trafik durumunun değişebileceği unutulmamalıdır. Seyahat planları yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da faydalı olacaktır.