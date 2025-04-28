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Konya hava durumu 28 Nisan Pazartesi! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 28 Nisan Pazartesi hava durumu merak ediliyor. Bugün Konya'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Konya hava durumu 28 Nisan Pazartesi! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Konya'da 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu bulutlu. Sıcaklık 18°C. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 8°C'ye düşecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

29 Nisan Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 18°C ile 8°C arasında değişecek. 30 Nisan Çarşamba günü bulutlar artacak. Sıcaklık 19°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı ise 10°C civarında olacak. 1 Mayıs Perşembe günü yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 6°C arasında değişecek. 2 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklık 17°C ile 8°C arasında olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 7°C arasında değişecek. 4 Mayıs Pazar günü hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklık 20°C ile 9°C arasında olacak.

Konya'nın Nisan ayı ortalama sıcaklıkları 11°C'dir. Minimum sıcaklık 4.3°C, maksimum sıcaklık ise 17.3°C olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 39 mm'dir ve nem oranı %52 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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