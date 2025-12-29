HABER

Konya Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da hava durumu 29 Aralık 2025 itibarıyla soğuk ve bulutlu görünüyor. Gündüz sıcaklık 0 derece, akşam -1 derece olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden eserek hissedilen sıcaklığı -6 dereceye düşürüyor. Öte yandan, 30 Aralık’ta sıcaklık 5 dereceye yükselecek. Ardından 31 Aralık ve 1 Ocak’ta soğuk havanın devam etmesi bekleniyor. Kalın giyinmek ve hava koşullarına uygun önlemler almak sağlığımızı korumak için önemli.

Devrim Karadağ

Bugün, 29 Aralık Pazartesi 2025. Konya'da hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 0 ile 1 derece arasında. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 ile -1 derece aralığında olacak. Gündüz hissedilen sıcaklık -6 derece civarında. Akşam da -6 derece hissedeceğiz. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %83 olacak. Gündüz bu oran %64'e düşecek. Akşam %75, gece ise %77 civarında olacak. Basınç sabah 888 hPa. Gündüz 890 hPa, akşam 891 hPa, gece 894 hPa seviyelerinde ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 30 Aralık Salı günü gündüz hava sıcaklığının 5 derece olması bekleniyor. Akşam sıcaklığın 3 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem sabah %77 olacak. Gündüz %46, akşam %69, gece ise %83 civarında kalacak. Basınç sabah ve gündüz 896 hPa olacak. Akşam 894 hPa, gece 892 hPa seviyelerinde ölçülecek.

31 Aralık Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 2 derece olmalı. Akşam sıcaklığın -1 derece olması bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 3.7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %86. Gündüz %65, akşam %86, gece %65 civarında olacak. Basınç sabah 899 hPa, gündüz 892 hPa, akşam 899 hPa, gece 892 hPa seviyelerinde ölçülmesi bekleniyor.

1 Ocak Perşembe günü gündüz hava sıcaklığı -1 derece olacak. Akşam sıcaklığı ise -6 derece civarında olmalı. Rüzgar güney yönünden saatte 2.1 kilometre hızla esecek. Nem sabah %78, gündüz %48, akşam %78, gece %48 seviyelerinde olacak. Basınç sabah 905 hPa, gündüz 899 hPa, akşam 905 hPa, gece 899 hPa seviyelerine ulaşacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya dikkat edilmeli. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyinmek gerekli. Sıcak tutan aksesuarlar kullanmak hipotermi riskini azaltır. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Rüzgâra karşı koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korumak açısından önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip edelim.

