Konya Hava Durumu! 30 Aralık Salı Konya hava durumu nasıl?

30 Aralık 2025 Salı günü, Konya'da hava durumu genel olarak açık ve ılımandır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına çıkacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 2 - 3 derece arasında kalacak. Rüzgar hızı 2 - 3 km/saat seviyesinde olacak. Nem oranı %90 - 56 arasında değişiklik gösterecek. Gün doğumu saati 08:45, gün batımı saati 17:40 olarak tahmin ediliyor.

31 Aralık Çarşamba günü hava daha soğuk ve bulutlu hale gelecek. Gündüz sıcaklığı 5 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 0 - 1 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 12 - 17 km/saat aralığında olacak. Nem oranı %85 - 91 arasında değişecek.

1 Ocak Perşembe günü hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklığı -1 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı -6 ile -10 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 2 - 4 km/saat arasında olacak. Nem oranı %78 - 48 arasında seyredecek.

Bu süreçte özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızının artması da olası. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler almak faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre plan yapmak gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle donma riski artacaktır. Su boruları ve dış mekan tesisatları için gerekli tedbirler alınmalıdır.