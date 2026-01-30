Konya Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Konya hava durumu nasıl?

30 Ocak 2026 Cuma günü, Konya'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehir merkezinde hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. En yüksek sıcaklık 8°C, en düşük sıcaklık ise 4°C civarında olacak. Nem oranı %80 seviyesinde. Rüzgar hızı 4.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı ise 18:05'tir.

Konya'nın farklı bölgelerinde hava koşulları çeşitlilik gösterecek. Beyşehir'de hafif yağmurlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık 5°C civarında olacak. Nem oranı %88, rüzgar hızı 4.3 km/saat olarak öngörülüyor. Derbent'te hafif kar yağışı olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 3.4°C, en düşük sıcaklık -0.7°C olacak. Nem oranı %93, rüzgar hızı ise 38.9 km/saat dir.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava koşulları benzer şekilde değişken kalacak. 31 Ocak Cumartesi günü şehir merkezinde bulutlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 11°C, en düşük sıcaklık 2°C civarında olacak. 1 Şubat Pazar günü sağanak yağışlı hava tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık ise 4°C olacak. 2 Şubat Pazartesi günü rüzgarlı hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 7°C, en düşük sıcaklık 0°C seviyelerinde kalacak.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle uygun kıyafetler giymek önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak iyi bir yöntemdir. Ani değişikliklere hazırlıklı olunması da önemli bir konudur.