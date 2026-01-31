Konya Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

31 Ocak 2026 Cumartesi, Konya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 9 derece arasında olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı. Ayrıca, kat kat giyinmenizde yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Şubat Pazar günü sıcaklık 5 ile 11 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. 2 Şubat Pazartesi, sıcaklık 6 ile 12 derece arasında öngörülüyor. Hafif yağmurlar etkili olacak. 3 Şubat Salı günü ise hava 0 ile 6 derece arasında olacak. Hafif sağanak yağmurlar görülebilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Trafikte dikkatli olmak önemlidir.

Konya'da 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmurlu ve serin hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 0 ile 12 derece arasında olacak. Yağışlı günler görülmesi muhtemel. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınız ve güvenliğiniz için önemlidir.