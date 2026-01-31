HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 31 Ocak Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçiyor. Sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 0 ile 12 derece arasında seyredecek. 1 Şubat Pazar günü kapalı bir hava bekleniyor. 2 Şubat Pazartesi ve 3 Şubat Salı günleri hafif yağmurlar görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın ve kat kat giyinmek sağlığınızı koruyacaktır.

Konya Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Konya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

31 Ocak 2026 Cumartesi, Konya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 9 derece arasında olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı. Ayrıca, kat kat giyinmenizde yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Şubat Pazar günü sıcaklık 5 ile 11 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. 2 Şubat Pazartesi, sıcaklık 6 ile 12 derece arasında öngörülüyor. Hafif yağmurlar etkili olacak. 3 Şubat Salı günü ise hava 0 ile 6 derece arasında olacak. Hafif sağanak yağmurlar görülebilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Trafikte dikkatli olmak önemlidir.

Konya'da 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmurlu ve serin hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 0 ile 12 derece arasında olacak. Yağışlı günler görülmesi muhtemel. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınız ve güvenliğiniz için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek
Elon Musk'ın Epstein'e gönderdiği e-posta ortaya çıktıElon Musk'ın Epstein'e gönderdiği e-posta ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.