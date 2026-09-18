Konya merkezli 24 ilde "Paravan 1" operasyonu: 65 şüpheli gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 6 ay süren teknik takip ve projeli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda şüphelilerin, ülke genelinde 317 dolandırıcılık olayına karıştıkları ve vatandaşlardan toplam 48 milyon 76 bin 595 lira haksız menfaat sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları, ayrıca internet üzerinden sahte araç ilanları vererek kapora aldıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin de banka kartı ve telefon hatlarını temin ederek dolandırıcılık şebekesine aktardıkları tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen 65 şüpheli, Konya merkezli 24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır