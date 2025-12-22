HABER

Konya Polisinden kaçak silah operasyonu: 100 tabanca ele geçirildi

Konya’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kargo gönderisi içerisindeki çelik kasalara gizlenmiş 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, kentteki bir kargo firmasına teslim edilen 4 kolide şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, kolilerin içerisindeki çelik kasalara zulalanmış 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör bulundu. Polis ekipleri, silahları gönderen ve teslim alacak şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Konya Polisinden kaçak silah operasyonu: 100 tabanca ele geçirildi 1

Konya Polisinden kaçak silah operasyonu: 100 tabanca ele geçirildi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Konya
