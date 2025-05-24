Konyaaltı Belediyesi'nde işten çıkarılan çalışanlar eylem yaptı

Grup adına basın açıklaması yapan Ceren Can, emeği, emekçiyi ve işçi haklarını yok sayarak kendilerini işten çıkaran anlayışa karşı eylem yaptıklarını söyledi.

İşten çıkarılanların 5 ila 15 yıldır Konyaaltı Belediyesi'nde çalıştığını belirten Can, "Yaklaşık 1,5 yıl önce belediyede kadroya alınarak çalışmaya devam ettik. Ancak bugün işten çıkarılmış bulunmayız. Ayrıca tarafımıza hiçbir bilgi verilmeden disiplin kurulu kararıyla iş akdimiz sona erdirildiğini öğrendik. Bu kararla hiçbir yerde iş bulamayız ve işsizlik maaşı dahi alamayız." dedi.

"BAYRAM ÖNCESİ İŞÇİ VE AİLELERİ MAĞDUR EDİLDİ"

Yapılanlar yüzünden daha çok mağdur edildiklerini kaydeden Can, Kurban Bayramı öncesinde işçilerle ailelerin de mağdur edildiğini vurguladı. Can, haksızlığa karşı sessiz kalmayacaklarını ve tek taleplerinin yıllardır çalıştıkları işlerine geri dönmek olduğunu ifade etti.

Gruptakiler açıklamanın ardından çadırda beklemeye devam etti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır