Konyaaltı İlkokulu’ndan renkli halk oyunları şenliği

Antalya’da Konyaaltı İlkokulu tarafından düzenlenen yıl sonu Halk Oyunları Şenliği, öğrencilerin sergilediği yöresel oyunlar ve koreografilerle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konyaaltı İlkokulu’nun okul bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gürcan, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın ilk bölümünde öğrenciler tarafından hazırlanan "Masal" adlı koreografili dans gösterisi sahnelendi. Okul bahçesini açık hava sahnesine dönüştüren gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı. Öğrencilerin sahne uyumu ve performansları geceye renk kattı.

Şenliğin ikinci bölümünde ise "Bir Hilal Uğruna (SAYGI)" adlı özel koreografi sahnelendi. Gösteride vatan sevgisi, milli birlik ve şehitlere duyulan saygı teması işlendi. Duygu dolu anların yaşandığı gösteri sonunda izleyiciler öğrencileri uzun süre ayakta alkışladı.

Gece boyunca öğrenciler; zeybek, halay, horon ve bar oyunları başta olmak üzere Anadolu’nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını sahneledi. Renkli kostümler ve yöresel ezgilerle süslenen gösteriler büyük beğeni topladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Akay, halk oyunlarının kültürel mirasın yaşatılmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, öğrencilerin sahnede emek, disiplin ve takım ruhunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Geceye, kabak kemane virtüözü Uğur Önür de seslendirdiği türkülerle eşlik etti. Sanatçının performansı izleyiciler tarafından büyük ilgi görürken, türküler halk oyunları gösterileriyle birleşerek geceye Anadolu kültürünün izlerini taşıdı.

Okul yönetimi, öğrencilerin uzun süredir büyük bir özveriyle hazırlandığını belirterek, etkinliğin çocukların sosyal, kültürel ve özgüven gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti.

Program sonunda emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere, velilere, orkestra ekibine ve sanatçı Uğur Önür’e teşekkür edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı şenlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

