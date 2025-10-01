Konyaaltı'nda coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı

Konyaaltı'ndaki yöresel 12 ürünün coğrafi işaret sürecinde olması dolayısıyla bir tanıtım programı düzenlendi. Antalya Valiliği, Konyaaltı Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen programda yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'a Konyaaltı'nın önemli değeri Çandır fasulyesi ve tüm ürünlere gösterdiği ilgiden dolayı ve coğrafi işaret başvurusundaki gayretleri için teşekkürlerini iletti. Başkan Kotan ise Vali Şahin'e saygılarını ileterek, Konyaaltı'nın değerlerine verdikleri önemi aynı şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

"ÇANDIR FASULYESİNİ BANA İLK OLARAK CEM KOTAN BAŞKAN TANITTI"

Programda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Konyaaltı Çandır fasulyesini ilk olarak Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan'ın bir etkinlikte hazırlattığı kuru fasulyeyle görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. ‘Böyle fasulye de yetişiyor mu Antalya'da?' demiştim. Konyaaltılıların bile artık bilmediği, unutulmaya yüz tutmuş, büyüklerimizin hatıralarında kalan ürünleri, yemekleri ve kültür öğelerini de tespit etme imkanı bulduk bu süreç içerisinde" dedi.

Eserlerin asla unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Şahin, "Bizi biz yapan bu değerleri unutmayalım. Bizden sonraki nesillere aktaralım. Biz, bunun derdindeyiz ve bunun için uğraşıyoruz. Ekonomik değeri olan ürünlerin bu tescil süreci sonrasında hak ettiği değeri alması, eğer piyasa değeri var ise bu değeri bulup bölge ekonomilerine de katkı sağlaması bizim için ilave bir katma değer olur" diye konuştu.

Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse ise, "Ürünlerimizle ilgili başvurumuzu yaptık. Bu süreçte tüm kurumlarımızla ciddi bir birliktelik sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'Konyaaltı Coğrafi İşaretli Ürünlerin Tanıtımı' adı altında gerçekleşen tanıtıma Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İlhami Kaplan, çok sayıda ilçe protokol üyesi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır