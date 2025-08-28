Konyaaltı’nda geleceğin sanatçıları yetişiyor

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor. Başkan Cem Kotan’ın kültür-sanat faaliyetlerine verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını sürdüren akademi, bünyesinde eğitim gören öğrencilerin müziği sevmelerine ve hedefledikleri eğitim kurumlarına girmelerine önemli ölçüde katkı sunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda başarılı öğrenciler yetiştiren Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, bu yıl da iki öğrencisini Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı’na uğurladı.

Girdikleri sınavlarda başarılı sonuçlar alarak istedikleri bölümlere girmeye hak kazanan Defne Akın ve Defne Segah Erarslan, hem ailelerini hem de akademide görev yapan öğretmenlerini gururlandırdı.

Dönem boyunca kontrbas ve gitar eğitimi alan öğrencilerinin, hedefledikleri başarıya ulaşmalarından duydukları memnuniyeti ifade eden öğretmenler, geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam edeceklerini aktardı.

"ÖĞRENCİLERİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Piyano ve Müziksel İşitme Öğretmeni Melis Atasoy, "Akademimizde öğrencileri geleceğe hazırlıyoruz. Şöyle ki; küçük yaşta gelen öğrencilerle konservatuvar hazırlık sınıflarında çalışıyor, enstrüman eğitimleri veriyor ve aslında öğrencilerin kendilerini göstermelerini de sağlamış oluyoruz" dedi. Başarılı ve güzel öğrenciler yetiştirdiklerinin altını çizen Atasoy, "Belediye Başkanımız Cem Kotan’a, bize böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ederim. Öğrencilerle beraber olmak, onları geleceğe hazırlamak, bir öğretmen olarak mutluluk verici. Öğretmen, veli ve öğrenci üçgeninde çok güzel şeyler başarıyoruz" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır