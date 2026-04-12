Konya’da ehliyetsiz sürücülerin kazası: 1 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Timur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.S. idaresindeki otomobil, Timur-Ayırt Caddesi kavşağında M.T. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, her iki sürücünün de ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



