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Konya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Konya’da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli şahıs tutuklandı.

Konya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1-15 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucunda; 2 bin 729 gram kubar esrar, 444 adet sentetik hap, 166 gram bonzai, 91 kök kenevir, 7 gram metamfetamin, 1 adet extacy ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda yakalanan 41 şüpheli şahıstan 35’i ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, 6 şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumları’na sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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