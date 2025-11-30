HABER

Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Akşehir ile Engilli beldesi arasındaki yolda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Ali Fidan idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücü Ali Fidan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

