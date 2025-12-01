HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya’nın Bozkır ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Konya’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Bozkır ilçesine bağlı Sarıoğlan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.’nın kullandığı otomobil ile M.A.T. yönetimindeki otomobil Sarıoğlan Mahallesi Bozkır ilçesi girişinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Kılınç olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da düğünde uzun namlulu silahla havaya ateş açtıŞanlıurfa’da düğünde uzun namlulu silahla havaya ateş açtı
Karabük’te metruk binada çıkan yangın korkuttuKarabük’te metruk binada çıkan yangın korkuttu

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.