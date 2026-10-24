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Konya’da polis ekiplerinden çalıntı bisiklet operasyonu: 8 tutuklama

Konya’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 farklı olayda çalınan 14 adet bisiklet ele geçirildi.

Konya’da polis ekiplerinden çalıntı bisiklet operasyonu: 8 tutuklama

Konya’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 farklı olayda çalınan 14 adet bisiklet ele geçirildi. Bisikletleri çaldığı tespit edilen 8 şüpheli ile bisikletleri satın alan 2 şahıs yakalandı, 8 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, farklı zamanlarda ve farklı adreslerde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; 8 ayrı olayda çalınan 14 adet bisiklet ele geçirildi. Bisikletleri çaldığı tespit edilen 8 şahıs ile çalıntı bisikletleri satın alan 2 şahıs yakalandı. Bisikletleri çalan 8 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen 14 adet bisiklet ise sahiplerine teslim edildi.

Konya’da polis ekiplerinden çalıntı bisiklet operasyonu: 8 tutuklama 1

Konya’da polis ekiplerinden çalıntı bisiklet operasyonu: 8 tutuklama 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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