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Konya’da temmuz ayında polis bölgesindeki kazalarda 11 kişi öldü

Konya’da temmuz ayında polis bölgesinde bin 964 trafik kazası meydana geldi.

Konya’da temmuz ayında polis bölgesindeki kazalarda 11 kişi öldü

Konya’da temmuz ayında polis bölgesinde bin 964 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken, bin 521 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından temmuz ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Buna göre Konya’da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde temmuz ayında toplam bin 964 kaza meydana gelirken, bunlardan bin 4’ü ölümlü-yaralamalı, 960’ı maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken, bin 521 kişi yaralandı.

Konya’da bu yılın ilk 7 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde 5 bin 17 ölümlü-yaralamalı, 5 bin 896 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 30 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 530 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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