‘Kooperatif davasında’ ara karar; Tunç Soyer'e tahliye

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON AŞ eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile diğer sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

TUNÇ SOYER: 'İDDİALARI REDDEDİYORUM'

Hakim karşısında savunma yapan tutuklu sanık eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bilirkişi raporunun kendi dönemlerine yönelik şaibe algısı oluşturduğunu savundu.

5 yıllık görev süresinde bütçe yönetiminde hassas davrandığını belirten Soyer, "Bilirkişi heyeti; inşaatların şu an fenni kurallara uygun olduğu tespiti yaparak yine mevcut belediye yönetimini aklamaya ve bizim dönemimizde yapılan inşaatlarla ilgili olarak da ortada bir şaibe algısı bırakmaya gayret etmiş. Ben 5 yıl boyunca 110 milyardan fazla bütçe yönettim. Buna ek olarak İzmir'e dışarıdan 1 milyar Euro, yani bugünün parasıyla 48 milyar lira finansman getirdim. Tek kuruş İzmir'in hakkını kimseye yedirmedim. Bu kadar emeğim karşılığında adımın bu iftiralarla, suçlamalarla lekelenmeye çalışılmasını reddediyorum" dedi.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Savunmaların ardından ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Soyer ile Kaya'nın oy çokluğuyla ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, ayrıca yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına hükmedip duruşmayı erteledi.

Bu arada Soyer ile Kaya'nın, 27 Aralık'ta İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutukluluğu sürüyor.