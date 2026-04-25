Köpeği camdan sarkıttı, o anları kayda aldı

İstanbul Başakşehir’de bir köpeği camdan sarkıtarak korkutan kadın o anları tepki çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan kadın adli makamlara sevk edildi.

Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’ndeki bir evde, bir kadın, bir köpeği camdan aşağı sarkıttı. Ardından o anları ise kayda aldı. Kadının "Şenol babası alsın ve kurtarsın bu köpeği. Şenol babası hadi gel" dediği duyulurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen saha çalışmalarında söz konusu videoyu çekerek köpeği camdan aşağı sarkıttığı belirlenen S.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Videonun geçmiş tarihlerde çekildiği sosyal medya platformlarında yeni yayınlandığı belirlenirken, video kaydında yer alan köpeğin asıl sahibine teslim edildiği öğrenildi. Yakalanan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İHA

İstanbul
