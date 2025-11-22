HABER

Köpek dövüştüren şahıslara jandarma baskını:12 gözaltı

Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren şahısları jandarma dron ile tespit etti. Olayda 12 kişi gözaltına alınırken, dövüştürülen köpekler ise koruma altına alındı.

Köpek dövüştüren şahıslara jandarma baskını:12 gözaltı

Olay, merkeze bağlı Çayırbağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede köpek dövüştürüleceği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, dron yardımıyla köpek dövüştürülen bölgeyi tespit etti. Ardından şahısları tek tek tespit eden ekipler yaptıkları baskın ile şüphelileri kıskıvrak yakaladı. 12 şahsın gözaltına alındı olayda, dövüştürülen köpekler ise koruma altına alınaran barınağa teslim edildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

