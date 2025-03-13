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Köpek gezdirirken sokak kedisini tekmeleyen şüpheli tutuklandı

13.03.2025 16:39
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Isparta'da köpek gezdirdiği sırada sokak kedisini tekmeleyen Batuhan Yavuz (24), tutuklandı.

Köpek gezdirirken sokak kedisini tekmeleyen şüpheli tutuklandı

Olay, dün akşam Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Tasmasıyla köpek gezdiren kişinin, önündeki kediyi tekmelediği anlara ilişkin görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmada kediyi tekmeleyenin Batuhan Yavuz olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Yavuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı. Batuhan Yavuz’un 11 suçtan kaydı olduğu belirtildi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Isparta kedi köpek
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