Köpekbalıkları Karadeniz'de ağlardan sonra balıkçıların oltalarına da takılmaya başladı

Karadeniz’de popülasyonu her geçen gün artmakta olan camgöz köpekbalığı türü Giresun’da ağlardan sonra amatör balıkçıların oltalarına da takılmaya başladı.

Köpekbalıkları Karadeniz'de ağlardan sonra balıkçıların oltalarına da takılmaya başladı

Giresun’un Bulancak ilçesinde Tarihi Bulancak İskelesinde balık tutmak isteyen amatör olta balıkçıları oltalarına çok sık takılan camgöz köpekbalıklarına isyan ettiler. Her akşam irili ufaklı 7-8 köpekbalığının oltalarına takıldığını belirten balıkçılar sahile bu kadar yaklaşan köpek balıklarının aç kaldıkları için kıyıya yöneldiklerini ifade ettiler.

Sürekli takım yapmak zorunda kaldıklarını belirten balıkçılar köpek balıklarının Karadeniz’deki balık çeşidinin ve popülasyonunun azalması sonucu sahillere yönelerek yemleniyor olmasının iyi bir şey olmadığını belirttiler. Vahşi avcılığın önüne geçilmesinin gerektiğini belirten balıkçılar yaklaşık 50 santimetre boyundaki camgöz köpekbalığını "Bir daha buraya gelme" diyerek suya geri bıraktılar.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Karadeniz
