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Köpekten kaçarken fenalaşarak bayılan Berat, hayatını kaybetti

Ankara'da Berat Yücel (15), kendisini kovalayan 'Alman kurdu' cinsi köpekten korkup, kaçarken fenalaşarak bayıldı.

Köpekten kaçarken fenalaşarak bayılan Berat, hayatını kaybetti

Olay, 15 Ağustos’ta saat 09.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi İvedik OSB Mahallesi’nde meydana geldi. Yaz tatilinde sanayide çalışan amcasına yardım eden Berat Yücel, başka bir iş yerinden malzeme almak için dışarı çıktı. Bu sırada yakındaki bir firmaya ait tasmasız 'Alman kurdu' cinsi köpek havlayarak Berat’ın üzerine koştu. Köpekten panikleyerek kaçan Berat, bir süre sonra durup soluklanmaya çalıştığı sırada fenalaşarak sırtüstü beton zemine düştü. Başını sert şekilde zemine çarpan Berat, çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı. Berat Yücel, hastanede hayatını kaybetti.

KÖPEĞİN SAHİBİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olayın ardından köpeğin sahibi Ü.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. ‘Taksirle ölüme sebebiyet verme’ ve ‘Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma’ suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ü.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpek ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

'ÇOK OYUNCU BİR KÖPEKTİ'

Olayın yaşandığı bölgedeki esnaf Cihat Öztürk, "Küçüklüğünden beri bu köpeği tanıyoruz. Karşı şirkette büyüdü. Kim görse hemen kucaklıyordu bu köpeği. Ve gördüğü her kişinin yanına koşup oynamak istiyordu. Oyuncu bir köpekti. Köpek, kesinlikle ısıracak bir köpek değildi. Hani geldiği zaman biz sürekli seviyorduk. Herkesin köpeği gibiydi. Böyle herkese koşarak oyun oynamak istiyordu. Çocukların hepsi bunu gördüğü zaman kaçıyor böyle zaten. Çok üzüldük ama köpek de ısıracak bir şey falan değildi. Nasıl oldu, nasıl bitti biz de anlayamadık" dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı ve sonrasında yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tasmasız köpeğin sokakta dolaştığı, Berat’ın köpekten kaçtığı ve ardından fenalaşarak yere düştüğü anlar yer aldı. Berat’ın yere düşmesinin ardından çevredeki esnaf ve vatandaşların yardıma koştuğu görüldü. Çocuğun yere düşmesinin ardından esnaf ve vatandaşların panik içerisinde yardıma koştuğu ve Berat'ı hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpekten kaçarken fenalaşarak bayılan Berat, hayatını kaybetti 1

Köpekten kaçarken fenalaşarak bayılan Berat, hayatını kaybetti 2Köpekten kaçarken fenalaşarak bayılan Berat, hayatını kaybetti 3Köpekten kaçarken fenalaşarak bayılan Berat, hayatını kaybetti 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
köpek
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