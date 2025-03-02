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  4. Köprüçay Irmağı'nda kaybolan Ahmet Yıldız için arama çalışmaları 40 gün sonra yeniden başlatıldı

Köprüçay Irmağı'nda kaybolan Ahmet Yıldız için arama çalışmaları 40 gün sonra yeniden başlatıldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.03.2025 17:21
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta kaybolan Ahmet Yıldız'ı (24) arama çalışmaları, 197 gün sonra yeniden başlatıldı.

Köprüçay Irmağı'nda kaybolan Ahmet Yıldız için arama çalışmaları 40 gün sonra yeniden başlatıldı

Karabük Mahallesi'nde geçen yıl 18 Ağustos'ta serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı'na giren Ahmet Yıldız, akıntıya kapılıp, kayboldu. Yıldız için jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekiplerinin karadan arama çalışmasında sonuç alınamayınca bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri çağrıldı. Bölgede havadan, karadan ve ırmakta yapılan tüm aramalara rağmen Yıldız'a ulaşılamadı. Herhangi bir sonuç alınamayınca 40 gün sonra aramalar sonlandırıldı.

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AİLENİN TALEBİYLE ARAMA KURTARMA OPERASYONU YENİDEN BAŞLADI

Ailesinin talebi üzerine Köprüçay Irmağı'nda Ahmet Yıldız'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Derneği ekibi ve deniz polisi, su altı görüntüleme dronu ile kritik bölgelerde tarama çalışması gerçekleştirdi.

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Baraj ve stratejik noktalar titizlikle incelendi. Irmağın debisinin çok yüksek olması sebebiyle dalgıçlar suya giremezken, aramalar ileri teknoloji cihazlarla gerçekleştirildi.

(DHA)

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antalya Manavgat aile arama kurtarma çalışmaları
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