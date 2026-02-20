Köprüde can pazarı: İntihar etmek istedi, tutunamayınca yere düştü

Olay, Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.D. isimli şahıs, köprüye çıkarak atlamak istedi.



Durumu fark eden vatandaşlar ile polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı.

POLİS VE VATANDAŞLAR İKNA ETMEYE ÇALIŞTI: TUTUNAMADI

Bir süre ellerinden tutularak düşmesi engellenmeye çalışılan şahıs, montundan sıyrılarak yere düştü. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.



BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te köprüden atlamak isteyen şahıs vatandaşlar ve polis ekiplerinin müdahalesine rağmen tutunamayarak yola düştü pic.twitter.com/7AlSkr7HcN — Mynet (@mynet) February 20, 2026

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır