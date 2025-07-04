Köprüye İmamoğlu görseli asmışlardı! CHP'li vekillerle ilgili yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu'na ait görüntü, ses ve afişlerin toplu taşıma araçlarında kullanılmasına yönelik kısıtlama getirmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları "İmamoğlu Her Yerde" Kampanyası başlatmıştı.
Eyleme katılan vekiller arasında Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, Ahmet Baran Yazgan, İlhami Özcan Aygun, Nimet Özdemir ve Mahmut Tanal yer almıştı.
CHP'li milletvekilleri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Free İmamoğlu" (İmamoğlu’na Özgürlük) yazılı pankart asmıştı.
Sözcü'nün haberine göre; Pankart asan CHP'li vekiller hakkında fezleke hazırlandığı öğrenildi.
24 Mayıs 2025 günü CHP İstanbul Milletvekilleri Suat Özçağdaş ve Ali Gökçek, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde “Free İmamoğlu” (İmamoğlu‘na özgürlük) pankartı astı. CHP Lideri Özel, pankartı Sosyalist Enternasyonel Konsey Toplantısı katılımcılarıyla birlikte Boğaz'dan izledi.
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