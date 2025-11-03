Koramaz’da sonbahar klasiği

Kayseri’deki Koramaz Vadisi’nde sonbahar ile birlikte farklı renklere bürünen ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü görenleri büyülüyor.

Doğudan batıya doğru kıvrılarak uzayan ve 12 kilometre uzunluktaki Koramaz Vadisi’nde sonbahar güzelliği yaşanıyor. Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar mahallelerinin bulunduğu vadide yer alan ağaçlar, sonbahar ile birlikte farklı renklere büründü. İçerisinde barındırdığı binlerce ağaç ve bitki çeşidi ile adeta doğal bir yaşam müzesini andıran Koramaz’da kartpostalları aratmayan görüntüler ortaya çıkarken, vadi havadan görüntülendi. Vadi tabanında akan çayda sonbahar ile birlikte farklı bir güzelliğe neden oldu.

Kuruyan yaprakların arasında çıtırtı sesleri ile yürüyen vatandaşlar da, Koramaz Vadisi’nin sonbaharda farklı bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.



