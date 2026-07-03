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Korktuğu başına geldi: 17 yıllık birikimi karpuz seçerken çalındı

Adana'da yaşayan Suriye uyruklu kadın, pazara alışverişe giderken evde çalınır korkusuyla yanında götürdüğü 400 gram altın dolu cüzdanını çaldırdı. Suriye'de ev yaptırmak için biriktirdiği altınları çalınan kadın, gözyaşlarını tutamadı.

Korktuğu başına geldi: 17 yıllık birikimi karpuz seçerken çalındı

Adana'daki olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen 4 çocuk annesi Meryem El Muhammed (37), mobilyacı eşiyle birlikte 17 yıl boyunca çalışarak 400 gram altın biriktirdi. Evde çalınır korkusuyla altınları sürekli yanında taşıyan kadın, pazara giderken de altınları yanında götürdü.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İddiaya göre, karpuz seçerken arkasından yaklaşan tanımadığı bir kadın, Meryem El Muhammed'e sarıldı ve o sırada çantasındaki altın dolu cüzdanı aldı.

Korktuğu başına geldi: 17 yıllık birikimi karpuz seçerken çalındı 1

Pazarcıya para vermek için çantasını açan genç kadın, altın dolu cüzdanının olmadığını fark edince çalındığını anlayıp karakola gidip şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik kameralarını inceleyip Meryem El Muhammed'in tarif ettiği kadını yakalamak için çalışma başlattı.

"SURİYE'YE GİDİP EV YAPTIRACAKTIK"

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Meryem El Muhammed, gelecek ay Suriye'ye dönmek için hazırlandıklarını, orada ev yaptırmak için altınları biriktirdiklerini söyleyerek, "Pazara alışveriş için gittim, karpuz seçerken bir kadın geldi ve bana sarıldı. O anda hiç fark etmedim, çantamdan altın dolu cüzdanı almış. O altınlar bizim 17 yıllık birikimimizdi.

Korktuğu başına geldi: 17 yıllık birikimi karpuz seçerken çalındı 2

Suriye'deki savaşta evimiz yıkıldı, oraya gidip ev yaptıracaktık. Gelecek ay Suriye'ye dönecektik ama bu iş başımıza geldi. Ben altınlar evde çalınır korkusuyla yanımda taşıyordum, pazarda çaldırdım. Bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye Adana
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