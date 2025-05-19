Korku dolu anlar! AVM'de dehşet saçtı: 15 yaşındaki çocuk bıçağı önce müşterilere doğrulttu sonra kendi boğazına dayadı

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre; bir AVM'de yaşanan olayda 15 yaşındaki çocuk, elinde bıçakla restorana inerek ortalığı birbirine kattı.

İstanbul'da bir AVM'de meydana gelen olayda elinde bıçakla restorana inen saldırgan, önce bıçağı restoranda bulunan müşterilere doğrulttu, ardından bir anda bıçağı boğazına dayadı.

MÜŞTERİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Restoranda oturan müşteriler büyük paniğe kapılırken bıçaklı saldırganı görenler çığlık çığlığa yardım istedi.

SANDALYEYLE ETKİSİZ HALE GETİRDİ

O anlarda saldırganı önlemek isteyen bir müşteri, eline bir sandalye alarak saldırgana vurdu ve etkisiz hale getirdi.

Müşterinin sandalye darbesiyle yere yığılan saldırgan, elindeki bıçağı bırakarak çaresiz ellerini havaya kaldırdı.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Bıçağın saldırganın elinden alınmasıyla restorandaki müşteriler rahat bir nefes alırken dehşet anları kameralara yansıdı.

"PSİKOLOJİK SORUNLARIM VAR" DEDİ

Olayın ardından gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk, karakolda verdiği ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.