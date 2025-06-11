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Korku dolu anlar kamerada: Turistleri taşıyan tur otobüsüne taşla saldırıp şoförün başını yardılar!

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Aydın’ın Didim ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Polonyalı turistlerin taşındığı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. (58) trafikte tartıştığı kişiler tarafından durdurulup, saldırıya uğradı. Taşla otobüsün camını kıran 4 şüpheli, şoförü de başından yaraladı. Saldırı anı ise otobüs şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 4 saldırgan yakalanıp, gözaltına alındı. İşte o anlar...

Aydın'daki olay, sabah saatlerinde Akbük Kavşağında meydana geldi. 38 YF 289 plakalı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. ile bir otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken tartışma çıktı.

OTOBÜSÜ DAKİKALARCA TAKİP ETTİ

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İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüsü dakikalarca takip etti. Otobüs şoförü Kurtuluş E., Polonyalı turistleri almak için özel bir otele yanaştı. Turistler bindikten sonra hareket eden otobüsün önü, 2 otomobil tarafından kesildi.

Otobüsün önünü kesip otomobillerden inenler, şoföre tehdit ve hakaretler savurmaya başladı. Ardından taşlarla otobüse saldıran İ.H.K. (23), M.K. (30), M.K. (31), M.T. (27) aracın camlarını kırıp Kurtuluş. E.’yi taşla başından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından şoför Kurtuluş E., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRI KAMERADA

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Öte yandan saldırı anı ise otobüs şoförü Kurtuluş E. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAKALANDILAR

Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI

Aydın’ın Didim ilçesinde otobüs şoförüne saldırıp yakalanan 4 şüphelinin ardından olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.K. (27) de gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Aydın Valiliği de olaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, “10 Haziran 2025 tarihinde Didim ilçemiz Akbük Mahallesi’nde trafikte yaşanan sözlü tartışma sonrasında, yabancı turistleri taşıyan bir tur otobüsünün önü, diğer araçta bulunan 5 şahıs tarafından kesilmiş; aracın ön camı taşla kırılmış ve tur otobüsü şoförü K.E. hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı şoförün hayati tehlikesi bulunmamakta olup, tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

Olay ile ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, tur otobüsünün önünü kesen şahıslar kolluk kuvvetlerimiz tarafından derhal gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli ve idari işlemler devam etmektedir.

61 BİN 741 TL PARA CEZASI

Olayda tur otobüsünün önünü kesen araç ve sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 11 adet trafik cezası uygulanmış, 61 bin 741 TL idari para cezası kesilmiştir. Suça karışan 3 araç ise 15 gün süreyle trafikten men edilerek Didim otoparkına çekilmiştir.

Bu tür zorbalıklarla ve magandalıklarla; kamu düzeninin, trafik güvenliğinin ve halkın huzurunun bozulmasına ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
didim Aydın saldırı valilik
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