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Korku dolu anlar! Sakaryalı sporcular İran'da büyük tehlike atlattı: "Gece boyunca ateş altında kaldılar"

Uluslararası müsabaka için İran’da bulunan Sakaryalı sporcular, İsrail'in saldırıları sırasında büyük tehlike atlattı. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, İran’da ateş altında kaldığını belirttiği sporcuların yaşadığı korku dolu anlarını kamuoyu ile paylaştı.

Korku dolu anlar! Sakaryalı sporcular İran'da büyük tehlike atlattı: "Gece boyunca ateş altında kaldılar"
Begüm Özkaynak

İran'da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Sakaryalı sporcular, İsrail'in saldırısında tehlike atlattı. Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcusu Samet Başar ve diğer sporcular, saldırıların yaşandığı geceyi ateş altında geçirdiklerini ifade etti.

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AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, sporcuların yaşadığı korku dolu anları kamuoyu ile paylaştı.

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"GECE BOYUNCA ATEŞ ALTINDA KALDILAR"

Milletvekili İnci, “İran’da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcumuz Samet Başar ve sporcularımız, yarışma sonrası yaşanan İsrail saldırısının ardından gece boyunca ateş altında kaldılar. Sporcularımızın güvenliği için tüm imkânlar seferber edilmiş, sabaha kadar süren çabalar sonucu büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araçlarla kara yolu üzerinden Van sınır kapımızdan yurda giriş yapmak üzere yola çıkmışlardır. Ülkemizin her bir ferdine sahip çıkan, sporcularımızı asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya İran İsrail savaş
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