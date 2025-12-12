HABER

Korku uzaya taşınıyor: Forest 3 duyuruldu! İşte ilk fragmanı

Sevilen hayatta kalma oyunu serisi Forest'ın üçüncü oyunu Forest 3, The Game Awards 2025'te duyuruldu ve oyun ilk fragmanıyla da görücüye çıktı. Ancak bu sefer oyuncuları bekleyen ormanlar, bildiğimiz türden değil.

Korku uzaya taşınıyor: Forest 3 duyuruldu! İşte ilk fragmanı
Enes Çırtlık

Sons of the Forest'ın ardından gelen bu beklenmedik devam oyunu, serinin görsel stilinde de büyük bir değişime işaret ediyor. İlk bakışta bilim kurgu temalı başka bir oyun gibi duran Forest 3, aslında serinin DNA'sını koruyarak yepyeni bir evrene taşıyor. Fragman, birinci şahıs bakış açısıyla oynanan oyunun, uzay gemisi kokpitinde başlıyor. Ancak kısa süre sonra işler ters gidiyor ve kahramanımız, gemisiyle birlikte kontrolden çıkarak inanılmaz bir hızla Dünya'dan uzaklaşıyor.

ORMAN YERİNE UZAY

Fragmanın devamında, oyuncuların hayatta kalmak için ihtiyaç duyacakları temel unsurlara odaklanılıyor: avlanma, kaynak toplama ve keşfetme. Ancak bu sefer, orman yerine uzayın tehlikeli ve bilinmeyen köşelerinde hayatta kalmak gerekiyor. Karakterimizin omuzunda yer alan, kullanışlı bir vinç kolu da dikkat çekiyor. Bu kolun, kaynak toplama ve inşa etme gibi konularda oyunculara yardımcı olacağı düşünülüyor. Oyunun geçtiği ortamlar da oldukça çeşitli ve tehlikeli görünüyor. Farklı gezegenlerde, farklı koşullarda hayatta kalmak, oyunculara zorlu ve heyecan verici bir deneyim sunacak gibi duruyor.

Korku uzaya taşınıyor: Forest 3 duyuruldu! İşte ilk fragmanı 1

Endnight Games, Forest serisine 2018 yılında The Forest ile başlamış, 2024'te ise Sons of the Forest ile seriyi devam ettirmişti. Her iki oyun da hayatta kalma türünü seven oyuncular tarafından büyük beğeni toplamıştı.

FOREST 3 FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Forest 3'ün, serinin önceki oyunlarının başarısını aşması ve yeni bir hayran kitlesi kazanması bekleniyor. Oyunun fiyatı, çıkış tarihi ve hangi platformlarda yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Ancak, PC platformunda yayınlanması olası görünüyor. Oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

İşte The Game Awards 2025'teki Forest 3 fragmanı:

