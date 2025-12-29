HABER

Korkuluğa saplanan kediyi itfaiyeciler kurtardı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde demir korkuluğa saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Kefeli Caddesi'nde bir binanın duvarındaki korkuluklara saplanmış haldeki kediyi gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde demir korkuluğa saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Kefeli Caddesi’nde bir binanın duvarındaki korkuluklara saplanmış haldeki kediyi gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Barınaktan gelen personelin iğneyle uyuşturduğu kedi, itfaiyeciler tarafından korkuluğun kesilmesiyle kurtarıldı.

Kedi, tedavisinin yapılması için barınak görevlilerine teslim edildi. Kurtarma operasyonunu takip eden vatandaşlardan Hacı Ali Özden, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

