HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Akın Gürlek’ten dikkat çeken çıkış: "Bu konulara cevap vermek istemiyorum"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yemin töreninde yaşananların ardından ilk kez konuştu ancak TBMM’de yaşananlara ilişkin soruya “cevap vermek istemiyorum” dedi. Gürlek açıklamasının devamında ise İstanbul’daki uyuşturucu ve kara para soruşturmalarının aynı kararlılıkla süreceğini vurguladı. İşte detaylar…

Akın Gürlek’ten dikkat çeken çıkış: "Bu konulara cevap vermek istemiyorum"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Meclis'teki "yemin kavgası" ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yürüttüğü soruşturmalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek, Başsavcı olduğu dönemde İstanbul'da yürüttüğü soruşturmalara ilişkin soruya cevap vererek "Uyuşturucu ve kara para soruşturmalarında var olan süreçler aynen işleyecek" dedi. Bakan Gürlek "TBMM'deki yemin töreni sırasında yaşananlarla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusuna ise "Bu konulara cevap vermek istemiyorum" diyerek bu soruyu yanıtsız bıraktı.

“SORUŞTURMALARLA İLGİLİ SÜREÇLER AYNEN İŞLEYECEK”

Bakan Gürlek, tv100'de yayınlanan programa konuk olan Murat Kelkitlioğlu'nun sorularını yanıtladı. Başsavcı olduğu dönemde İstanbul'da yürüttüğü soruşturmalara ilişkin soruya cevap veren Gürlek, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı. Gürlek, "Uyuşturucu ve kara para soruşturmalarında var olan süreçler aynen işleyecek. Soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam ediyor. Soruşturmalarda herhangi bir aksama yaşanmayacak" dedi.

Akın Gürlek’ten dikkat çeken çıkış: "Bu konulara cevap vermek istemiyorum" 1

"YEMİN KAVGASI" SORUSUNA YANIT VERMEK İSTEMEDİ

Akın Gürlek, "TBMM'deki yemin töreni sırasında yaşananlarla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusuna ise, "Bu konulara cevap vermek istemiyorum" diyerek bu soruyu yanıtsız bıraktı.

İlginizi Çekebilir

Gürlek ve Çiftçi için Meclis'te yemin töreni! CHP'li vekiller protesto etti ortalık karıştı

Gürlek ve Çiftçi için Meclis'te yemin töreni! CHP'li vekiller protesto etti ortalık karıştı

 Başarır'dan Akın Gürlek açıklaması: Düşman değiliz, el sıkıştık!

Başarır'dan Akın Gürlek açıklaması: Düşman değiliz, el sıkıştık!

 Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladıTürkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı
Remziye Horuz'un ölüm nedeni pastadaki yumurta! 3 kişi için hapis talebiRemziye Horuz'un ölüm nedeni pastadaki yumurta! 3 kişi için hapis talebi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kavga Adalet Bakanı tbmm yemin Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.