HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anı

ABD dün akşam Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün Utah'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Yaşanan korkunç anlarda boynundan vurulan Kirk'ün suikast anı saniye saniye kameralara yansımıştı. Bugün ortaya çıkan yeni görüntülerde Kirk'ü öldüren katilin bir binanın üzerinden ateş ettiği an ortaya çıktı. İşte o görüntüler!

Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anı
Doğukan Akbayır

Dün ABD'deki Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Üniversitede düzenlenen bir etkinliğe katılan sağcı aktivist Charlie Kirk, konuşma yaptığı silahlı saldırıya uğramıştı. Etkinlik için toplanan kalabalık panikle olay yerinden kaçarken, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden olan Kirk'ün olay yerinde hayatın kaybettiği öğrenilmişti.

Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk ün vurulma anı 1

SUİKAST ANI KAMERADA!

Dünya çapında geniş yankı uyandıran olayın ardından sosyal medyadaki kullanıcılar Kirk'ün vurulduğu anı defalarca kez paylaştı.

Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk ün vurulma anı 2

Hem sosyal medyada hem de yerel basında çıkan görüntülerde bir kişinin üniversite binasının çatısına çıkığı ve uzun namlulu silahla ateş ettiği görüldü.

Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk ün vurulma anı 3

Saldırı sonrası ise kalabalığın panikle dağıldığı ve saldırganın çatıdan kaçtığı dikkatlerden kaçmadı.

Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk ün vurulma anı 4

Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk ün vurulma anı 5

Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk ün vurulma anı 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya: Yurt genelinde 666 düzensiz göçmen yakalandı Bakan Yerlikaya: Yurt genelinde 666 düzensiz göçmen yakalandı
AYM'den Mehmet Murat Çalık kararıAYM'den Mehmet Murat Çalık kararı

Anahtar Kelimeler:
abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.