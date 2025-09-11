Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anı

Dün ABD'deki Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Üniversitede düzenlenen bir etkinliğe katılan sağcı aktivist Charlie Kirk, konuşma yaptığı silahlı saldırıya uğramıştı. Etkinlik için toplanan kalabalık panikle olay yerinden kaçarken, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden olan Kirk'ün olay yerinde hayatın kaybettiği öğrenilmişti.

SUİKAST ANI KAMERADA!

Dünya çapında geniş yankı uyandıran olayın ardından sosyal medyadaki kullanıcılar Kirk'ün vurulduğu anı defalarca kez paylaştı.

Hem sosyal medyada hem de yerel basında çıkan görüntülerde bir kişinin üniversite binasının çatısına çıkığı ve uzun namlulu silahla ateş ettiği görüldü.

Saldırı sonrası ise kalabalığın panikle dağıldığı ve saldırganın çatıdan kaçtığı dikkatlerden kaçmadı.