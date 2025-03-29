Korkunç depremin ardından destek ekibi! Çin, Myanmar'a yardım gönderdi

Myanmar’da dün meydana gelen depremlerin ardından ölü sayısının 1002’ye, yaralı sayısının 2 bin 376 kişiye yükseldiği bildirildi. Deprem bölgelerinde tıbbi ve yardım malzemeleri eksikliğinden dolayı bazı hastaneler yaralıları kabul etmeyi durdurmak zorunda kaldı, Mandalay Uluslararası Havaalanı’ndaki pistler zarar gördüğü için tüm uçuşlar durduruldu, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

ÇİN’DEN YARDIM EKİPLERİ MYANMAR’A GİTTİ

Myanmar yetkililerin talebi üzerine Çin, Çin Arama ve Kurtarma ekibini (CSAR) ülkeye gönderdi. 82 kişiden oluşan ekip, beraberinde yardım teçhizatları ve malzemeleri götürdü. Yunnan eyaletinden 37 kişilik bir ekip, Myanmar’ın Yangon kentine ulaşarak depremin ardından ülkeye giden ilk yabancı arama-kurtarma ekibi oldu. Çin Ram Kurtarma Ekibi personeli, Hangzhou kentinden Myanmar’a ve depremden etkilenen Tayland’ın başkenti Bangkok’a hareket etti.

()DHA(