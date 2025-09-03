HABER

Korkunç hastalık: Resmen içerden çürütüyor! Ebola benzeri virüs 8 kişinin canını aldı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola şüphesiyle sekiz kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar Marburg virüsünden şüphelenirken, DSÖ bölgede hızla yayılan kolera salgınına karşı da acil önlem çağrısı yaptı. Feci hastalık yakalanan kişilerde iç kanamaya sebep olurken aynı zamanda hastalarda göz, burun gibi organlardan kan gelmesine neden olabiliyor.

Çiğdem Sevinç

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Kasai bölgesine bağlı Mweka kentinde, Ebola benzeri belirtilerle sekiz kişinin hayatını kaybetmesi üzerine acil sağlık uyarısı yapıldı. Alınan örnekler analiz için gönderilirken, uzmanlar Marburg virüsü olabileceğinden şüpheleniyor.

"GÖZDEN KANAMA HASTALIĞI"

Marburg virüsü, Ebola ile akraba olan ölümcül bir hastalık. Vücutta ciddi iç kanamalara yol açıyor ve hastalarda göz, burun gibi organlardan kan gelmesine neden olabiliyor. Salgının yayıldığı bölgede, halk arasında büyük korku yaşanıyor.

KOLERA SALGINI DA YAYILIYOR

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bölgede hızla yayılan bir diğer ölümcül hastalık olan koleraya karşı da uyardı. Bu yıl sadece 31 ülkede 400 binden fazla kolera vakası bildirildi. Yaklaşık 5 bin kişi yaşamını yitirdi.

DSÖ, özellikle Çad, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Sudan’da salgının çok ciddi boyutlara ulaştığını ve bu ülkelerde vaka ölüm oranlarının %1’in üzerine çıktığını açıkladı.

“SINIR HAREKETLİLİĞİ RİSKİ ARTIRIYOR”

DSÖ açıklamasında, savaşlar, göçler, yetersiz hijyen ve temiz suya ulaşamama gibi nedenlerle salgının ülke sınırlarını aşabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlara göre, bu bölgelerde insanların sıkça yer değiştirmesi hastalığın yayılmasını kolaylaştırıyor.

SEYAHAT UYARISI

Şu an için resmi bir seyahat yasağı olmasa da, uzmanlar bu bölgelere seyahat edeceklerin çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

DSÖ, salgının yayılmasını önlemek için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı:

-Temiz su ve hijyen koşullarının sağlanması

-Aşı kampanyaları

-Sınır ötesi işbirliği

-Erken teşhis ve etkili tedavi

