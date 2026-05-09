Korkunç kaza! Küçük kız çocuğuna son sürat çarptı: Arkasına bile bakmadı!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sokak arasında hızla seyreden bir motosiklet, yoldaki 4 yaşındaki küçük kız çocuğuna çarparak metrelerce sürükledi. Feci kaza anları saniye saniye kameralara yansırken vicdansız sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti...

Olay, 8 Mayıs günü öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ailesiyle yürüyen 4 yaşlarındaki bir kız çocuğuna sokaktan hızla geçen motosiklet çarptı.

KÜÇÜK KIZ YARALANDI

Olay sonrası motosiklet durmadan olay yerinden kaçarken çarptığı çocuk ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından ayağa kaldırılan ve bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan küçük kızın vücudunda kırıklar olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin ailesiyle yolda yürüyen küçük kız çocuğuna hızla çarparak olay yerinden kaçma ve küçük kızın metrelerce savrulma anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik ve olay yerinden kaçan motosikletliye tepki gösterme anları da dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma ve kaçan motosikletliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

