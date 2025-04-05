HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Korkunç olay! 14 yaşındaki Gülden bıçaklanmış halde okul bahçesinde ölü bulundu

Edirne'de korkunç bir olay yaşandı. 14 yaşındaki Gülden Coni, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Korkunç olay! 14 yaşındaki Gülden bıçaklanmış halde okul bahçesinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Horozlubayır Sokak üzerinde bulunan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde bir kızın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

14-YASINDAKI-GULDEN-BICAKLANARAK-OLDURU_644318_190896

KIZ ÇOCUĞU BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ!

Ekiplerin yaptığı kontrolde, isminin Gülden Coni olduğu öğrenilen kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Gülden Coni’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özgür Özel: "Bu bir ülkenin iç işi değildir"CHP lideri Özgür Özel: "Bu bir ülkenin iç işi değildir"
Elindeki torpillerin patlamasıyla ağır yaralandı; o anlar kameradaElindeki torpillerin patlamasıyla ağır yaralandı; o anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
Edirne okul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ümit Özdağ iddiası gündem olmuştu! İstifa açıklaması

Ümit Özdağ iddiası gündem olmuştu! İstifa açıklaması

Hatay'da kıyıya vurdu! Ekipler alarma geçti

Hatay'da kıyıya vurdu! Ekipler alarma geçti

PDFK'ya sevk edilmişti! Mourinho'ya verilen ceza belli oldu

PDFK'ya sevk edilmişti! Mourinho'ya verilen ceza belli oldu

Teşkilat dizisinden çıkartılmıştı! Bölüm başı kazancı ortaya çıktı

Teşkilat dizisinden çıkartılmıştı! Bölüm başı kazancı ortaya çıktı

Valilik açıkladı: Polisler görevden uzaklaştırıldı

Valilik açıkladı: Polisler görevden uzaklaştırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.