Korkunç olay: MR cihazı 61 yaşındaki adamı yuttu: Adam hayatını kaybetti! Eşi konuştu: "Bu görüntü beynimden silinmiyor"

ABD’nin Nassau kentinde 61 yaşındaki Keith McAllister, MR cihazının manyetik gücüyle çekilerek hayatını kaybetti. Olay, McAllister’ın ağır metal bir kolyeyle MR odasına girmesiyle gerçekleşti.

"BU GÖRÜNTÜ BEYNİMDEN SİLİNMİYOR"

News 12 Long Island’a konuşan Adrienne Jones-McAllister, eşinin diz rahatsızlığı için MR cihazında olduğunu belirtti. Cihaz kapanmadan teknisyenin eşini odaya çağırdığını ifade eden acılı kadın, “Eşim 9 kilogramlık metal kolye takıyordu. Teknisyen bunu görmüş, hatta konuşmuşlardı. Neden içeri girmesini istedi, anlamıyorum” dedi.

O anları anlatırken gözyaşlarına boğulan Jones-McAllister, “Bana doğru geliyordu, bir anda makine onu yuttu. Kollarımda hareketsiz kaldı, bu görüntü beynimden silinmiyor.”

ÜVEY KIZINDAN TEPKİ: “TEKNİSYEN ÇAĞIRDI”

McAllister’ın üvey kızı, Facebook’ta yaptığı paylaşımda, “Annem yatakta yatarken teknisyen eşini çağırdı. Kolyesi olduğunu söylemeyi unuttum. Medya, babamın izinsiz içeri girdiğini söylüyor ama teknisyen onu çağırdı” diyerek tepkisini dile getirdi.

MR CİHAZLARINDA METAL TEHLİKESİ

Manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazları, güçlü manyetik alanlarla çalışır ve bu nedenle hastaların mücevher gibi metal nesneleri çıkarması zorunludur. McAllister’ın olay sırasında 9 kilogramlık metal kolye taktığı belirtildi.

YETKİLİLERDEN SORUŞTURMA

Olayın ardından ABD’li yetkililer, teknisyenin ihmali olup olmadığını incelemek üzere soruşturma başlattı.