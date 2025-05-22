HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Korkutan açıklama Microsoft'tan geldi: "Lumma" 394 binden fazla bilgisayara bulaşmış!

Yazılım devi Microsoft, bir blog yazısı aracılığıyla korkutan bir açıklamada bulundu. Şirket, "Lumma" isimli bir kötü amaçlı yazılımın sadece 2 ay içerisinde 394 binden fazla Windows bilgisayara bulaştığını açıkladı ve konuyla ilgili uyarı yaptı.

Korkutan açıklama Microsoft'tan geldi: "Lumma" 394 binden fazla bilgisayara bulaşmış!
Enes Çırtlık

Kötü amaçlı yazılımlar hepimizin hayatını, özellikle de özel bilgilerini tehdit ediyor. Bu anlamda siber güvenlik önlemleri alınmaya çalışılırken, yazılım devi Microsoft, yeni bir blog yazısında kötü amaçlı yazılımlarla ilgili bazı korkutucu rakamlar ortaya koydu.

İKİ AYDA 394 BİNDEN FAZLA SİSTEMİ ETKİLEMİŞ

Neowin'in haberine göre Microsoft, bilgi çalan bir kötü amaçlı yazılım olan “Lumma ”nın 16 Mart 2025 ile 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında sadece iki ay içinde dünya çapında 394.000'den fazla Windows sistemini etkilemeyi başardığı konusunda uyardı.

Microsoft, LummaC2 olarak da adlandırılan Lumma stealer'ın Storm-2477 tarafından geliştirilen bir hizmet olarak kötü amaçlı yazılım (MaaS) olduğunu söylüyor. Lumma'nın, siber suçlular tarafından tarayıcılar, kripto para cüzdanları gibi uygulamalardan ve diğer yerlerden hassas bilgileri çalmak için bir araç olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Teknoloji devi, Lumma'nın kimlik avı e-postaları, malvertising (kötü amaçlı yazılım yaymaya yönelik sahte reklamlar), truva atı haline getirilmiş uygulamalar ve yanıltıcı sahte CAPTCHA'lar gibi çeşitli kötü amaçlı kampanyalar yoluyla nasıl dağıtıldığını açıkladı.

Örneğin Microsoft, kötü amaçlı yazılımlar söz konusu olduğunda, kurbanları kandırmak için sahte “Notepad++ indirme” veya “Chrome güncellemesi” kullanıldığına dikkat çekiyor.

Ancak tehlike burada bitmiyor. Tarayıcıyı güvenli bir kaynaktan edinmeyi başarmış olsanız bile Microsoft'un belirttiği gibi, Lumma sisteminize başka yollarla girebilir, yani sizi yine de etkileyebilir.

MICROSOFT HARİTA PAYLAŞTI

Aşağıdaki ısı haritasında Microsoft, Lumma'nın etkisinin ne kadar geniş kapsamlı olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi en fazla etkinlik, Avrupa, ABD'nin doğusu gibi bölgelerde bulunuyor. Ayrıca ısı haritasında söz konusu yazılımın Türkiye'de de olduğu görülebiliyor. Ancak yoğunluk Avrupa gibi bölgelerde.

ms

Şirket Defender antivirüs yazılımının artık LummaC2'yi tespit edebildiğini doğruladı. Ayrıca şirket, dünya çapındaki kolluk kuvvetlerinin yardımıyla Lumma Stealer adlı kötü amaçlı yazılım projesini çökerttiğini belirtmiş durumda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yük treni raydan çıktı! Ekipler müdahale ediyorYük treni raydan çıktı! Ekipler müdahale ediyor
İBB'ye 3. dalgada 16 kişi hakkında tutuklama talebi İBB'ye 3. dalgada 16 kişi hakkında tutuklama talebi

Anahtar Kelimeler:
Microsoft yazılım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi çıkışı! 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu: Hazırlık içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi çıkışı! 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu: Hazırlık içindeyiz

51 yıllık dev şirket ihale ile satılıyor!

51 yıllık dev şirket ihale ile satılıyor!

Lüks rezidansa 'Bahis' operasyonu! Hepsi üniversite öğrencisi: 'Dış finans evi' detayı...

Lüks rezidansa 'Bahis' operasyonu! Hepsi üniversite öğrencisi: 'Dış finans evi' detayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündem yaratacak 'Yeni anayasa' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündem yaratacak 'Yeni anayasa' çıkışı

Oğuz Murat Aci'nin eşi kayınpederini suçladı! '2-3-5 milyon kaç koparabilirsen o kadar alacaksın' dedi

Oğuz Murat Aci'nin eşi kayınpederini suçladı! '2-3-5 milyon kaç koparabilirsen o kadar alacaksın' dedi

AK Partili Sayan isim vermeden anlattı: Devletin arazilerine doymadın

AK Partili Sayan isim vermeden anlattı: Devletin arazilerine doymadın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.