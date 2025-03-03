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  4. Korkutan görüntüler! 8 yaşındaki engelli oğluyla 6 katlı binanın çatısına çıktı

Korkutan görüntüler! 8 yaşındaki engelli oğluyla 6 katlı binanın çatısına çıktı

03.03.2025 19:09
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Yalova'da bunalıma girdiği öne sürülen B.S.S. (45), 8 yaşındaki engelli oğluyla 6 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, kadın ekipler tarafından ikna edilip çatıdan indirildi.

Korkutan görüntüler! 8 yaşındaki engelli oğluyla 6 katlı binanın çatısına çıktı

Olay, saat 14.00 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen B.S.S., engelli oğlunu da yanına alıp, 6 katlı Yalova Vergi Dairesi binasının çatısına çıktı.

İKNA EDİLİP İNDİRİLDİ!

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler hava yastığı açarken, kadın, ekiplerin 1 saatlik çabasının ardından ikna edilip çatıdan indirildi. B.S.S., çocuğuyla birlikte sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
engelli oğlu
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